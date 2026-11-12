Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек

В Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, что в конце октября прошла в Олешках Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Кремля Владимира Путина, цитируемые российскими СМИ.
Путин заявил о возможности организовать гуманитарную миссию в Константиновке.
Речь идет о том, чтобы использовать опыт, полученный в Олешках.
По его словам, РФ нужно пять суток на разминирование территории возле Константиновки.
"Если Киев считает, что контролирует город, то пусть сам обеспечит безопасность со своей стороны", - цитируют российского диктатора СМИ.
Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал режим тишины ради гуманитарной миссии.
Эвакуированные жители города 31 октября прибыли в Украину через Беларусь , а гуманитарный конвой вывез более 750 человек. Часть из них уехала в Россию, но большинство вернулось в Украину.
В тот же день уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила о договоренности относительно регулярных гуманитарных миссий .
Впоследствии первая леди США Мелания Трамп, способствовавшая миссии, выразила надежду, что Олешки станут началом пути к крепкому миру.
По ее словам, режим тишины дал людям возможность свободно передвигаться и иметь пищу, воду и лекарства.
Также журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что россияне завозили в Олешки технику, оружие и боеприпасы.
По его словам, оккупанты искали подвалы для новых позиций и возвращали те, которые потеряли раньше.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе тел военных и гражданских из городского морга.
По договоренности с РФ тела, чьи родные живут в Украине, вернут в Украину.
Как сообщало РБК-Украина, во время режима тишины россияне перебросили более тысячи военных на оккупированную часть Херсона.
Об этом рассказал начальник отделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Ярослав Мороз.