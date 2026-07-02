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Путін замість допомоги Криму "рятує" Калінінград

19:12 02.07.2026 Чт
1 хв
Глава Кремля не поспішає виконувати власні обіцянки
aimg Валерій Ульяненко
Путін замість допомоги Криму "рятує" Калінінград Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін підтримав пріоритетне постачання додаткових обсягів пального Калінінградській області.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, губернатор Калінінградської області звернувся до Путіна із проханням забезпечити пріоритетне постачання палива для місцевих жителів. Пєсков зазначив, що диктатор цю ініціативу підтримав.

"Підтримку президента отримала також ініціатива щодо придбання додаткових поромів для Калінінграда", - зазначив Пєсков.

Крім того, глава Кремля погодив виділення коштів на субсидовані авіаквитки для населення області. За словами прессекретаря диктатора, це традиційна форма фінансової підтримки для цього регіону.

Нагадаємо, російський диктатор нещодавно заявив, що РФ спостерігає "не критичний" дефіцит, а постачання пального до окупованого Криму невдовзі нарощуватимуть.

Втім, гауляйтер Сергій Аксьонов фактично спростував слова Путіна і визнав, шо найближчим часом великих обсягів пального на півострові не буде.

Зазначимо, паливна криза в тимчасово окупованому Криму вже впливає на ситуацію на місцевому ринку праці. За словами жителів півострова, працівників почали звільняти або відправляти у неоплачувані відпустки.

Крім того, у Севастополі через масштабні відключення електроенергії та гостру нестачу пального частково припинив роботу громадський транспорт.

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Володимир Путін Російська Федерація Крим Калінінград
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