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У окупованому Севастополі масово зупиняються тролейбуси та автобуси, - ЗМІ

22:15 27.06.2026 Сб
2 хв
Постійні знеструмлення та порожні баки "добивають" інфраструктуру
aimg Сергій Козачук
У окупованому Севастополі масово зупиняються тролейбуси та автобуси, - ЗМІ Фото: в Севастополі зупиняються міські тролейбуси (Віталій Носач/РБК-Україна)
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У тимчасово окупованому Севастополі через масові знеструмлення та гострий дефіцит пального зупинилася частина громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Дефіцит палива та стрибок цін

За інформацією видання, голова місцевого окупаційного союзу транспортних компаній Віктор Риков заявив, що перевізникам виділяють лише чверть від необхідного обсягу пального.

Підприємства працюють на власних скудних запасах. Ситуацію ускладнює те, що закладена в контрактах вартість літра палива становила 76 рублів, а реальна ціна підскочила до 145 рублів.

Через кризу обсяги міжміських перевезень у регіоні вже впали на 80%. При цьому приватні перевізники змушені стояти у загальних чергах на заправках разом із таксі та особистими авто.

Як курсує транспорт

За даними місцевого "департаменту транспорту", 27 червня рух автобусів та тролейбусів намагаються забезпечити за розкладом вихідного дня.

Водночас через паливну кризу довелося повністю скасувати роботу маршрутів № 84, 113, 35 та 75.

Тролейбуси через постійні відключення світла виходять на лінії лише періодично, а інтервали руху на інших чинних маршрутах значно збільшилися.

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, останнім часом ситуація на тимчасово окупованому півострові значно загострилася. Зокрема, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що подальша ізоляція Криму та позбавлення окупантів пального й електрики може змусити Кремль вивести війська або розпочати переговори. За його словами, на півострові стрімко зростає напруга серед проросійського населення.

На тлі цих подій 26 червня окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру як у Севастополі, так і на території всього Криму. Гауляйтер Сергій Аксьонов аргументував це рішення необхідністю "упорядкування питань економічного характеру".

Водночас через успішні удари Сил оборони України з Криму почався масовий відтік російських туристів, військових та представників окупаційної адміністрації. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що продовження української "страйкової" кампанії може мати для півострова довгострокові демографічні наслідки.

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