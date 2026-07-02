Путин вместо помощи Крыму "спасает" Калининград
Российский диктатор Владимир Путин поддержал приоритетную поставку дополнительных объемов горючего Калининградской области.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, губернатор Калининградской области обратился к Путину с просьбой обеспечить приоритетную поставку топлива для местных жителей. Песков отметил, что диктатор поддержал эту инициативу.
"Поддержку президента получила также инициатива по приобретению дополнительных паромов для Калининграда", - отметил Песков.
Кроме того, глава Кремля согласовал выделение средств на субсидированные авиабилеты для населения области. По словам пресс-секретаря диктатора, это традиционная форма финансовой поддержки для этого региона.
Напомним, российский диктатор недавно заявил, что РФ наблюдает "не критический" дефицит, а поставки горючего в оккупированный Крым вскоре будут наращиваться.
Впрочем, гауляйтер Сергей Аксенов фактически опроверг слова Путина и признал, что в ближайшее время больших объемов горючего на полуострове не будет.
Отметим, что топливный кризис во временно оккупированном Крыму уже влияет на ситуацию на местном рынке труда. По словам жителей полуострова, работников начали увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска.
Кроме того, в Севастополе из-за масштабных отключений электроэнергии и острой нехватки горючего частично прекратил работу общественный транспорт.