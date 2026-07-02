Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

По его словам, губернатор Калининградской области обратился к Путину с просьбой обеспечить приоритетную поставку топлива для местных жителей. Песков отметил, что диктатор поддержал эту инициативу.

"Поддержку президента получила также инициатива по приобретению дополнительных паромов для Калининграда", - отметил Песков.

Кроме того, глава Кремля согласовал выделение средств на субсидированные авиабилеты для населения области. По словам пресс-секретаря диктатора, это традиционная форма финансовой поддержки для этого региона.

Напомним, российский диктатор недавно заявил, что РФ наблюдает "не критический" дефицит, а поставки горючего в оккупированный Крым вскоре будут наращиваться.

Впрочем, гауляйтер Сергей Аксенов фактически опроверг слова Путина и признал, что в ближайшее время больших объемов горючего на полуострове не будет.