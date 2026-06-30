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У Криму дали невтішний прогноз щодо пального попри обіцянки Путіна

14:20 30.06.2026 Вт
2 хв
Місцевому населенню порадили запастись терпінням
aimg Олена Чупровська
У Криму дали невтішний прогноз щодо пального попри обіцянки Путіна Фото: Гауляйтер Криму визнав проблеми в Криму (Getty Images)
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Попри обіцянки хазяїна Кремля Володимира Путіна про те, що дефіцит пального окупованому Криму скоро виправлять, місцева влада визнала, що швидко вирішити проблеми не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення гауляйтера Криму Сергія Аксьонова в Telegram.

Обіцянки Путіна не справдились

Раніше диктатор Путін заявляв, що Росія "спостерігає певний дефіцит, але не критичний", а постачання пального до Криму невдовзі нарощуватимуть і по землі, і по морю. Втім, гауляйтер Аксьонов фактично спростував ці слова.

Аксьонов визнав, що великих обсягів пального найближчим часом на півострові не з'явиться.

"Прошу всіх набратися терпіння", - написав гауляйтер.

Світло розподіляють несправедливо

Окрема проблема - електроенергія. Аксьонов зізнався, що отримує скарги мешканців на несправедливий розподіл електрики по території півострова.

Причина, за його словами, у двох речах:

  • протидія атакам України;
  • технічний стан окремих підстанцій.

Для виправлення ситуації створили додаткові бригади з муніципальних службовців.

"У межах декількох днів ситуацію постараємося нормалізувати", - запевнив гауляйтер.

Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт.

Нагадаємо, за словами Путіна, щомісячна потреба Криму в пальному становить 70 тисяч тонн, а наявного запасу вистачить лише на кілька днів.

Тим часом паливна криза вже відбивається на ринку праці окупованого півострова.

Мешканці Криму масово скаржаться на затримки зарплат і вимушені звільнення, а підприємці - на простій та брак коштів для розрахунків із працівниками й податковою.

Водночас Росію також охопила паливна криза. Ціни в РФ на пальне побили рекорд 20-річної давності.

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