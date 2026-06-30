У Криму дали невтішний прогноз щодо пального попри обіцянки Путіна

Попри обіцянки хазяїна Кремля Володимира Путіна про те, що дефіцит пального окупованому Криму скоро виправлять, місцева влада визнала, що швидко вирішити проблеми не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення гауляйтера Криму Сергія Аксьонова в Telegram .

Обіцянки Путіна не справдились

Раніше диктатор Путін заявляв, що Росія "спостерігає певний дефіцит, але не критичний", а постачання пального до Криму невдовзі нарощуватимуть і по землі, і по морю. Втім, гауляйтер Аксьонов фактично спростував ці слова.

Аксьонов визнав, що великих обсягів пального найближчим часом на півострові не з'явиться.

"Прошу всіх набратися терпіння", - написав гауляйтер.

Світло розподіляють несправедливо

Окрема проблема - електроенергія. Аксьонов зізнався, що отримує скарги мешканців на несправедливий розподіл електрики по території півострова.

Причина, за його словами, у двох речах:

протидія атакам України;

технічний стан окремих підстанцій.

Для виправлення ситуації створили додаткові бригади з муніципальних службовців.

"У межах декількох днів ситуацію постараємося нормалізувати", - запевнив гауляйтер.

Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт.

Нагадаємо, за словами Путіна, щомісячна потреба Криму в пальному становить 70 тисяч тонн, а наявного запасу вистачить лише на кілька днів.