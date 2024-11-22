Путін залякує Захід новою балістикою, але не наважиться на ядерний удар, - експерт

Російський диктатор вирішив залякати Захід ударом по Україні новою балістичною ракетою "Кедр". Однак на ядерний удар він не наважиться.

На думку військового аналітика Павла Нарожного, удар РФ по Україні новою балістичною ракетою - це залякування Європи та США, які працюють над засобами доставки ядерних боєприпасів. Таким чином Путін показує, що має нову гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою.

З іншого боку, так диктатор намагається змусити Захід припинити підтримку України.

"Суть усіх диктаторських режимів досить проста: подивіться, я божевільний, у мене є величезна ракета і я цією ракетою можу вдарити. Це робить Путін, це робить Кім Чен Ин, це роблять абсолютно всі диктатори", - зазначив експерт.

При цьому реальної загрози застосування такого типу ракет із ядерними боєголовками, на його думку, немає. Тому що удар по Києву, Дніпру чи іншому місту України навіть тактичним боєприпасом - це ядерний удар по Європі.

"А Путін залежить від Європи, тому що продає газ, нафту і не може просто обірвати зв'язки. І найголовніше, китайський лідер Сі Цзіньпін категорично проти використання ядерної зброї. А Путін на 100% залежить від товариша Сі. У нього зараз вся економіка побудована довкола Китаю", - додав Нарожний.