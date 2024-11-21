Ракета "Орєшнік" була створена на базі міжконтинентального "Рубєжа", - Пентагон

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", якою Росія вдарила сьогодні по Дніпру, була створена на основі моделі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубєж".

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представниця Пентагону також заявила, що вона "була створена на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Росія вдарила по Україні новою ракетою

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Однак пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Україні ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.

При цьому, як пише Defense Express, насправді окупанти могли вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж", а міф із "Орєшніком" Москва придумала, щоб залякати Захід.

Як заявили у Пентагоні, Росія попередила США про удар по Україні незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.