Путин запугивает Запад новой баллистикой, но не решится на ядерный удар, - эксперт

Российский диктатор решил запугать Запад ударом по Украине новой баллистической ракетой "Кедр". Однако на ядерный удар он не решится.

По мнению военного аналитика Павла Нарожного, удар РФ по Украине новой баллистической ракетой - это запугивание Европы и США, которые работают над средствами доставки ядерных боеприпасов. Таким образом Путин показывает, что имеет новую гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой.

С другой стороны, диктатор пытается заставить Запад прекратить поддержку Украины.

"Суть всех диктаторских режимов достаточно проста: посмотрите, я сумасшедший, у меня есть огромная ракета и я этой ракетой могу ударить. Это делает Путин, это делает Ким Чен Ын, это делают абсолютно все диктаторы", - отметил эксперт.

При этом реальной угрозы применения такого типа ракет с ядерными боеголовками, по его мнению, нет. Потому что удар по Киеву, Днепру или другому городу Украины даже тактическим боеприпасом - это ядерный удар по Европе.

"А Путин зависит от Европы, потому что продает газ, нефть и не может просто оборвать связи. И самое главное, китайский лидер Си Цзиньпин категорически против использования ядерного оружия. А Путин на 100% зависит от товарища Си. У него сейчас вся экономика построена вокруг Китая", - добавил Нарожный.