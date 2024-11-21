Російська ракета "Орєшнік" може бути "Рубєжом", але з іншою назвою, - Defense Express

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не використовувала РС-26 "Рубєж" для удару по Україні. Натомість атака нібито була здійснена балістичною ракетою "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Російський диктатор заявив, що для удару по Дніпру росіяни нібито застосували новітню ракету середньої дальності "Орєшнік", і це буцімто був її випробувальний пуск.

Однак виникає питання про те, що це власне за ракета під позначенням "Орєшнік". Адже у відкритому доступі нема жодних даних про російську ракету із позначенням "Орєшнік".

Натомість не можна забувати про те, що російський режим нерідко викривлював інформацію.

Як приклад, видання нагадало про випадок влітку 2022 року, коли російські пропагандистські "ЗМІ" заявили про існування проекту далекобійної протикорабельної ракети "Змєєвик", яка начебто мала бути аналогом китайських балістичних ракет під позначенням DF-21D та DF-26.

Проте вже восени 2023 року була заява про начебто припинення робіт по цьому проекту, але в означеному проміжку часу більше ніяких даних про "Змєєвик" в публічному просторі не було.

Вийшло, що цей "Змєєвик" існував хіба що на шпальтах російських ресурсів, але водночас повідомлення про цей проект могли виконувати роль "прикриття" для реальних проектів РФ по балістичним ракетам середньої дальності.

Щодо "Орєшніка" Defense Express висловило наступні припущення.

"Не виключено, що оце позначення "Орєшнік" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над "изделием", котре більш відомо власне як РС-26 "Рубєж". Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію - крилата ракета Х-101 в окупантів також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101", - зауважили в виданні.

Однак, за даними видання, у використанні позначення "Орєшнік" Кремль явно мав на меті психологічний вплив на країни Заходу, а саме - намагався створити враження, що у розпорядженні РФ начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності, що своєю чергою має працювати на залякування цивілізованого світу.