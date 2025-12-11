Путін "захопив" Сіверськ і цинічно заявив про наближення мирного життя

Що відбувається в Сіверську

Нагадаємо, 8 грудня проєкт DeepState написав про те, що російські окупанти активізували спроби захоплення Сіверська Донецької області. Зокрема, вони почали стягувати до міста піхоту.

Аналітики додали, що "місто потроху опиняється в руках ворога".

Водночас в Оперативному командуванні "Восток" 10 грудня наголосили, що хоч ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими.

У ОК "Восток" підкреслили, що російські малі штурмові групи просочуються в Сіверськ під прикриттям несприятливих погодних умов. При цьому українські захисники знищують солдатів РФ як усередині міста, так і на підходах до нього.

При цьому росіяни намагалися встановити на центральних будівлях Сіверська свої прапори, щоб створити пропагандистську картинку. Це закінчилося для врвга втратами.

До слова, Путін уже неодноразово заявляв про "захоплення" українських міст, але потім виявлялося, що він бреше. Зокрема, нещодавно диктатор хвалився окупацією Покровська та Куп'янська. Але українські захисники станом на сьогодні контролюють північну частину Покровська та більшу частину Куп'янська.