Путин "захватил" Северск и цинично заявил о приближении мирной жизни

Что происходит в Северске

Напомним, 8 декабря проект DeepState написал о том, что российские оккупанты активизировали попытки захвата Северска Донецкой области. В частности, они начали стягивать к городу пехоту.

Аналитики добавили, что "город понемногу оказывается в руках врага".

При этом в Оперативном командовании "Восток" 10 декабря подчеркнули, что хоть ситуация в Северске напряженная, слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными.

В ОК "Восток" подчеркнули, что российские малые штурмовые группы просачиваются в Северск под прикрытием неблагоприятных погодных условий. При этом украинские защитники уничтожают солдат РФ как внутри города, так и на подходах к нему.

При этом россияне пытались установить на центральных зданиях Северска свои флаги, чтобы создать пропагандистскую картинку. Это закончилось для врвга потерями.

К слову, Путин уже неоднократно заявлял о "захвате" украинских городов, но потом оказывалось, что он лжет. В частности, недавно диктатор хвастался оккупацией Покровска и Купянска. Но украинские защитники по состоянию на сегодня контролируют северную часть Покровска и большую часть Купянска.