Путін їде до Лукашенка обговорювати "безпеку в регіоні" та "спільну реакцію"

Повідомляється, що білорусько-російські переговори відбудуться на найвищому рівні у Палаці Незалежності.

У програмі переговорів значаться:

Розмова у широкому складі. У ній візьмуть участь президенти країн, а також члени уряду, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони планують обговорити весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції.

Далі лідери країн продовжать переговори у форматі "віч-на-віч".

Після цього президенти зроблять заяви та дадуть відповіді на запитання журналістів.

Зазначається, що лідери детально обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.

Окрім того, важливою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.

Путін і Лукашенко також приділять увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Росія хоче змусити Лукашенка вступити у війну проти України, щоб посилити контроль над Білоруссю. При цьому, на їхню думку, росіяни навряд чи зможуть взяти Київ навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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