Путин едет к Лукашенко обсуждать "безопасность в регионе" и "совместную реакцию"

Российский диктатор Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи з главой белорусского режима Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул первого.
Сообщается, что белорусско-российские переговоры пройдут на высшем уровне во Дворце Независимости.
В программе переговоров значатся:
Отмечается, что лидеры подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.
Кроме того, важной темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.
Путин и Лукашенко также уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
Напомним, аналитики ISW считают, что Россия хочет заставить Лукашенко вступить в войну против Украины, чтобы усилить контроль над Беларусью. При этом, по их мнению, россияне вряд ли смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.
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