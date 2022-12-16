Путин едет к Лукашенко обсуждать "безопасность в регионе" и "совместную реакцию"

Сообщается, что белорусско-российские переговоры пройдут на высшем уровне во Дворце Независимости.

В программе переговоров значатся:

Разговор в широком составе. В нем примут участие президенты стран, а также члены правительств руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны планируют обсудить весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.

Далее лидеры стран продолжат переговоры в формате "один на один".

После этого президенты сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Отмечается, что лидеры подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.

Кроме того, важной темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

Путин и Лукашенко также уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

Напомним, аналитики ISW считают, что Россия хочет заставить Лукашенко вступить в войну против Украины, чтобы усилить контроль над Беларусью. При этом, по их мнению, россияне вряд ли смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

О том, что известно о возможном повторном наступлении оккупантов и новых угрозах, читайте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.