Путін їде до Донецька? У Кремлі відповіли на чутки про причину перемир'я

"Нам нічого не відомо про такі чутки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило закликав Росію та Україну припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я. Пізніше Путін доручив главі Міноборони РФ запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган у розмові з Путіним заявив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій і справедливим врегулюванням розбіжностей.

На пропозицію "різдвяного перемир'я" вже відреагував секретар РНБО України Олексій Данилов. Він наголосив, що Україна не вестиме жодних переговорів з Росією про "перемир'я".

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемир'я для Росії може розпочатися лише тоді, коли вона виведе свої війська з території України.

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