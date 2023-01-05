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Путин едет в Донецк? В Кремле ответили на слухи о причине перемирия

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Telegram-пабликах появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы собирается посетить Донецк во время "рождественского перемирия". Однако Кремлю ничего не известно о якобы планах Путина поехать в оккупированный город.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Нам ничего не известно о таких слухах", - заявил он.

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить рождественское перемирие. Позже Путин поручил главе Минобороны РФ ввести режим прекращения огня на Рождество.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

На предложение "рождественского перемирия" уже отреагировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "перемирии".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет свои войска с территории Украины.

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