Путин едет в Донецк? В Кремле ответили на слухи о причине перемирия

"Нам ничего не известно о таких слухах", - заявил он.

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить рождественское перемирие. Позже Путин поручил главе Минобороны РФ ввести режим прекращения огня на Рождество.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

На предложение "рождественского перемирия" уже отреагировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "перемирии".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет свои войска с территории Украины.

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