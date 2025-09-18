Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп

"Путін підвів мене. Він вбиває багато людей і втрачає більше людей, ніж вбиває. Чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше, ніж українські", - сказав Трамп.

Він вкотре повторив своє твердження, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом США.

"У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою частотою, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що з цієї причини я маю обов'язок врегулювати цю ситуацію", - зазначив глава Білого дому..

Трамп слова, які він сказав президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті, що конфлікт міг перерости в Третю світову війну.

"Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до третьої світової війни, яка ганьба", - додав президент США.