Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин теряет в войне против Украины больше людей, чем убивает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Путин подвел меня. Он убивает много людей и теряет больше людей, чем убивает. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил свое утверждение, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом США.

"В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой частотой, которой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что по этой причине я обязан урегулировать эту ситуацию", - отметил глава Белого дома.

Трамп слова, которые он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, что конфликт мог перерасти в Третью мировую войну.

"Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к третьей мировой войне, какой позор", - добавил президент США.

 

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину безразличны потери России в войне против Украины. Страна-террорист каждую неделю теряет около 5 тысяч солдат.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину уже составили около 1 098 380 человек. Только за минувшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских оккупантов.

В то же время сегодня Трамп заявил, что война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.

