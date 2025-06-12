ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп: я починаю думати, що Путіну байдуже, він втрачає багато солдатів в Україні

Четвер 12 червня 2025 10:53
UA EN RU
Трамп: я починаю думати, що Путіну байдуже, він втрачає багато солдатів в Україні Фото: Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на втрати Росії під час війни проти України. Країна-терорист кожного тижня втрачає близько 5 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа в інтерв'ю ведучій Міранді Девайн.

На питання журналістки про те, які Штати мають "козирі", щоб змусити Росію та Україну закінчити війну, Трамп заявив, що Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня". Водночас журналістка відзначила, що диктатору байдуже на це.

"Можливо, йому (Путіну, - ред.) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - додав він.

За словами Трампа, між Україною та Росією нібито було досягнуто певного прогресу, але потім "бомбили те, що не мали бомбити", що стало "кінцем прогресу".

Спроби США зупинити війну в Україні

Протягом місяців Вашингтон провів низку окремих переговорів з Києвом та Москвою з метою врегулювання повномасштабної війни. Під час однієї зі зустрічей Штати запропонували Україні встановлення режиму повного припинення вогню. Київ підтримав ініціативу, втім, Москва почала висувати свої умови.

Після цього Росія ініційовувала низку "перемир'їв", але жодного разу не дотримувалась їх.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України