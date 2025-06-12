Трамп: я починаю думати, що Путіну байдуже, він втрачає багато солдатів в Україні
Російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на втрати Росії під час війни проти України. Країна-терорист кожного тижня втрачає близько 5 тисяч солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа в інтерв'ю ведучій Міранді Девайн.
На питання журналістки про те, які Штати мають "козирі", щоб змусити Росію та Україну закінчити війну, Трамп заявив, що Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня". Водночас журналістка відзначила, що диктатору байдуже на це.
"Можливо, йому (Путіну, - ред.) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - додав він.
За словами Трампа, між Україною та Росією нібито було досягнуто певного прогресу, але потім "бомбили те, що не мали бомбити", що стало "кінцем прогресу".
Спроби США зупинити війну в Україні
Протягом місяців Вашингтон провів низку окремих переговорів з Києвом та Москвою з метою врегулювання повномасштабної війни. Під час однієї зі зустрічей Штати запропонували Україні встановлення режиму повного припинення вогню. Київ підтримав ініціативу, втім, Москва почала висувати свої умови.
Після цього Росія ініційовувала низку "перемир'їв", але жодного разу не дотримувалась їх.
За словами президента Володимира Зеленського, Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій.
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