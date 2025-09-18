ua en ru
ЗСУ "мінуснули" на фронті 930 окупантів, РСЗВ та 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росіян

Україна, Четвер 18 вересня 2025 07:45
Ілюстративне фото: втрати росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За минулу добу українські воїни знищили 930 російських окупантів та значну кількість ворожої техніки, включно з танками, РСЗВ та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Генштаб ЗСУ продовжує публікувати оновлені дані про втрати противника, наголошуючи на високій ефективності дій українських військових у всіх напрямках.

Стало відомо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 930 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення вже склали 1 098 380 осіб.

Крім особового складу, українські воїни також знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.

Напередодні, 17 вересня, було знищено:

  • 2 танки (загалом 11 191);
  • 1 реактивну систему залпового вогню (усього 1 491);
  • 33 артилерійські системи (загалом 32 879).

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що українські війська продовжують успішно відбивати спроби російської армії зміцнити свої позиції на Донбасі, нейтралізуючи перекинуті на фронт підрозділи.

Раніше ГУР МО України перехопило розмову росіян, де родичка окупанта розповідає про знищений підрозділ на війні проти України. За її словами, з 25 російських солдатів вижили лише двоє.

У ще одному перехопленні української розвідки командир одного з підрозділів армії РФ віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.

