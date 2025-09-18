ua en ru
Війна між РФ та Україною завершиться. Сподіваюся на гарні новини незабаром, - Трамп

Четвер 18 вересня 2025 18:16
UA EN RU
Війна між РФ та Україною завершиться. Сподіваюся на гарні новини незабаром, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Війна Росії проти України завершиться, все буде зроблено правильно. Незабаром можуть бути гарні новини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Побачимо, як це закінчиться, але я думав, що це буде одне з найпростіших завдань (завершення війни в Україні - ред.)", - сказав Трамп.

Він також додав, що США дуже наполегливо працюють над врегулювання війни між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.

"Те, що відбувається там, складно, але це буде зроблено. Все буде зроблено правильно, і так само Росія та Україна будуть вирішені, але ніколи не знаєш... А війна, ви знаєте, війна - це інша справа. Відбуваються речі, які повністю протилежні тому, що ви думали. Ви думали, що вам буде легко або важко, а виходить навпаки", - зазначив Трамп.

Американський президент знову заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів. Він вкотре повторив твердження про зупинення сімох війн.

Повертаючись до України, Трамп сказав: "Я сподіваюся, що незабаром у нас будуть для вас хороші новини".

Трамп заявив, що Путін його підвів

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів у питанні врегулювання війни РФ проти України.

Трамп вкотре заявив, що він закінчив сім воєн і російсько-українська має стати восьмою.

Однак він зазначив, що та війна, яку він вважав найлегшою для завершення завдяки своїм стосункам з Путіним, виявилася найскладнішою.

"Я думав, що найпростіше буде провести операцію завдяки моїм стосункам із президентом Путіним, але він підвів мене. Він дійсно підвів мене. Це мали бути Росія і Україна. Побачимо, чим це закінчиться", - наголосив президент США.

