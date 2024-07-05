Путін впевнений у перемозі РФ і буде затято намагатися знищити Україну, - ISW

У звіті наводяться та аналізуються заяви диктатора, які він виголосив під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у четвер, 4 липня.

Зокрема, Путін відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню. Натомість він вимагав "незворотної" "демілітаризації" України, як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції перед будь-яким припиненням вогню.

В ISW звернули увагу на той факт, що замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, Путін відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.

"Путін неодноразово позиціонував Захід, як свого передбачуваного партнера в переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок щодо українського суверенітету. Натомість Путін відкинув усі сторони-посередники як можливих посередників в укладанні угоди між Україною та Росією", - йдеться у звіті.

Крім того, зазначають в ISW, Путін відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, хоча раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія може вести переговори.

Диктатор назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів, а також відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню. Натомість, йдеться у звіті, він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню.

Зазначається, що таким чином Путін вимагає згоди України на незворотні "демілітаризаційні" заходи - диктатор стверджував, що Росія не може дозволити українським військовим скористатися припиненням вогню для відновлення своїх сил.

Аналітики ISW вважають, що Путін скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази "для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави".

"Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, припинивши підтримку країни з боку Заходу і вигравши війну на виснаження проти Збройних сил України", - йдеться у звіті ISW.