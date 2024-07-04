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Ердоган пропонував допомогу Путіну у припиненні війни, але йому відмовили

Четвер 04 липня 2024 14:35
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Ердоган пропонував допомогу Путіну у припиненні війни, але йому відмовили Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини та Володимир Путін, диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував диктатору Володимиру Путіну допомогу у припиненні повномасштабної війни в Україні, втім, йому відмовили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Казахстані, Ердоган заявив, що вірить у можливість досягнення справедливого миру, який би влаштував обидві сторони.

Як пізніше відзначив речник диктатора Дмитро Пєсков, президент Туреччини не може відігравати роль посередника. Водночас він не пояснив, чому Кремль виступає проти цього.

Позиція Туреччини щодо війни

Туреччина засудила повномасштабне вторгнення з боку Росії на територію України, втім, зайняла нейтральну позицію й періодично намагається запропонувати свій майданчик для мирних переговорів.

Варто також додати, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна до кінця року планує розробити зрозумілий мирний план завершення війни. Також він нещодавно назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним.

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