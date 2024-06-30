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Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним

Неділя 30 червня 2024 18:56
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Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Наразі можлива лише одна модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього треба задіяти посередників, які були залучені у створенні зернового коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію - документ, схожий на договір про зерновий коридор.

"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина", - сказав Зеленський.

За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.

Саміт миру

У червні на території Швейцарії пройшов перший саміт миру щодо вторгнення Росії в Україну. Станом на 28 червня на підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Київ бажає провести друге засідання саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.

Також Зеленський заявляв, що Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року.

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