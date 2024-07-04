Росія стає найбільшою загрозою для безпеки Європи, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що НАТО має продовжувати підтримувати Україну. Оскільки Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

"У доступному для огляду майбутньому, Росія залишиться найбільшою загрозою для нашої безпеки і свободи в Європі. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії. Ми цього не обирали. Ми цього не хотіли", - заявила вона.

За словами Бербок, особлива відповідальність щодо цього лежить на Німеччині, яка завдяки своїй політиці щодо Росії повернула собі втрачену довіру.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", - попередив міністр у зв'язку з поточною суперечкою в німецькій коаліції щодо бюджету на 2025 рік.