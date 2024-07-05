Путин уверен в победе РФ и будет упорно пытаться уничтожить Украину, - ISW

В отчете приводятся и анализируются заявления диктатора, которые он произнес во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 4 июля.

В частности, Путин отверг участие России в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня. Вместо этого он потребовал "необратимой" "демилитаризации" Украины, как предпосылки для любого соглашения о прекращении огня. Таким образом, Путин требует от Украины фактической капитуляции перед любым прекращением огня.

В ISW обратили внимание на тот факт, что вместо того, чтобы предложить свой типичный кажущийся интерес к таким переговорам, Путин отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.

"Путин неоднократно позиционировал Запад, как своего предполагаемого партнера в переговорах по соглашению о прекращении огня, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении украинского суверенитета. Зато Путин отверг все стороны-посредники как возможных посредников в заключении соглашения между Украиной и Россией", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечают в ISW, Путин отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, хотя ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия может вести переговоры.

Диктатор назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров, а также отверг идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реалистичный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня. Зато, говорится в отчете, он отметил свое требование к Украине о прекращении огня.

Отмечается, что таким образом Путин требует согласия Украины на необратимые "демилитаризационные" меры - диктатор утверждал, что Россия не может позволить украинским военным воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил.

Аналитики ISW считают, что Путин воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы "для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства".

"Отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине, прекратив поддержку страны со стороны Запада и выиграв войну на истощение против Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете ISW.