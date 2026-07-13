Путін визнав "певні проблеми" з бензином в РФ і накинувся з погрозами на Україну

Путін погрожує Україні

Російський диктатор цинічно каже, що відповіді Україні на удари по Росії будуть "дзеркальними" і в кілька разів потужнішими.

"Противник відчуватиме це з наростаючим масштабом", - нахабно заявив він.

Росія визнала проблеми з пальним

Одночасно Путін поскаржився, що дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в РФ. Але ситуація нібито поступово виправлятиметься.

Пізніше кремлівський очільник заявив, що буцімто РФ проводить роботу над системою постачання Криму нафтопродуктами.

"До неї противнику буде дуже складно дістатися", - повідомив він.

Раніше стало відомо, що російське командування на Півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Про це повідомив рух опору "АТЕШ".