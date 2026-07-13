Путін визнав "певні проблеми" з бензином в РФ і накинувся з погрозами на Україну

Путін обіцяє Україні ескалацію війни на тлі далекобійних санкцій ЗСУ та нестачі пального у Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Кремля на форумі народного фронту "Все для Перемоги", пише ТАСС.
Російський диктатор цинічно каже, що відповіді Україні на удари по Росії будуть "дзеркальними" і в кілька разів потужнішими.
"Противник відчуватиме це з наростаючим масштабом", - нахабно заявив він.
Одночасно Путін поскаржився, що дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в РФ. Але ситуація нібито поступово виправлятиметься.
Пізніше кремлівський очільник заявив, що буцімто РФ проводить роботу над системою постачання Криму нафтопродуктами.
"До неї противнику буде дуже складно дістатися", - повідомив він.
Раніше стало відомо, що російське командування на Півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Про це повідомив рух опору "АТЕШ".
Виробництво бензину в Росії покриває лише близько 65% від сезонного попиту. Через удари дронів ЗСУ зупинилися найбільші нафтопереробні заводи.
У Росії нарешті заговорили про паливну кризу. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак назвав і її причину - "прильоти" дронів по НПЗ.