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Путин признал "определенные проблемы" с бензином в РФ и набросился с угрозами на Украину

17:38 13.07.2026 Пн
2 мин
Российский диктатор Владимир Путин наконец "увидел" дефицит горючего из-за ударов ВСУ
aimg Елена Бджола
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Путин обещает Украине эскалацию войны на фоне дальнобойных санкций ВСУ и нехватки горючего в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Кремля на форуме народного фронта "Все для Победы", пишет ТАСС.

Путин угрожает Украине

Российский диктатор цинично говорит, что ответы Украины на удары по России будут "зеркальными" и в несколько раз более мощными.

"Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом", - нагло заявил он.

Россия признала проблемы с горючим

В то же время Путин пожаловался, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ. Но ситуация вроде бы будет постепенно исправляться.

Позже кремлевский глава заявил, что якобы РФ проводит работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами.

"До нее противнику будет очень сложно добраться", - сообщил он.

Ранее стало известно, что российское командование на Юге Украины ограничило заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Об этом сообщило движение сопротивления "АТЕШ".

Производство бензина в России покрывает всего около 65% от сезонного спроса. Из-за ударов дронов ВСУ остановились крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

В России наконец-то заговорили о топливном кризисе. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал и ее причину - "прилеты" дронов по НПЗ.

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