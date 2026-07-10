"Ми повинні визнати": у Путіна назвали причину паливної кризи

Паливна криза в Росії почалася через "прильоти" дронів по російських нафтопереробних заводах.

Про це заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Ми повинні визнати, що на паливному ринку є проблеми та дефіцит, через який виникають черги. Крім того, деякі АЗС працюють нестабільно. Дефіцит виник зі зрозумілих причин: наші нафтопереробні заводи частково виходять з ладу та стають на ремонт через "прильоти" (безпілотників - ред.), - заявив Новак.

Це вже не перший випадок, коли в оточенні російського диктатора Володимира Путіна публічно визнають, що паливна криза у Росії - справа рук України.

Раніше віцепрем’єр заявляв, що виробництво пального в Росії частково скоротилося внаслідок атак на нафтопереробні заводи.

"Унаслідок безперервних терористичних атак на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу, було пошкоджено низку нафтопереробних заводів. У зв'язку з цим тимчасово частково скоротилися обсяги виробництва бензину та дизельного пального", - бідкався Новак 8 липня.

До речі, нещодавно він запевняв, що в країні-агресорці сформовано достатні запаси пального для забезпечення внутрішнього ринку.

Попри це, віцепрем’єр поскаржився, що ажіотажний попит призвів до збільшення споживання приблизно на 20-30%.

За його словами, на перебудову логістичних ланцюгів з урахуванням потреб ринку знадобиться певний час.