Путин признал "определенные проблемы" с бензином в РФ и набросился с угрозами на Украину
Путин обещает Украине эскалацию войны на фоне дальнобойных санкций ВСУ и нехватки горючего в России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Кремля на форуме народного фронта "Все для Победы", пишет ТАСС.
Путин угрожает Украине
Российский диктатор цинично говорит, что ответы Украины на удары по России будут "зеркальными" и в несколько раз более мощными.
"Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом", - нагло заявил он.
Россия признала проблемы с горючим
В то же время Путин пожаловался, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ. Но ситуация вроде бы будет постепенно исправляться.
Позже кремлевский глава заявил, что якобы РФ проводит работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами.
"До нее противнику будет очень сложно добраться", - сообщил он.
Ранее стало известно, что российское командование на Юге Украины ограничило заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Об этом сообщило движение сопротивления "АТЕШ".
Производство бензина в России покрывает всего около 65% от сезонного спроса. Из-за ударов дронов ВСУ остановились крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.
В России наконец-то заговорили о топливном кризисе. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал и ее причину - "прилеты" дронов по НПЗ.