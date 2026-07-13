Путин признал "определенные проблемы" с бензином в РФ и набросился с угрозами на Украину

Путин обещает Украине эскалацию войны на фоне дальнобойных санкций ВСУ и нехватки горючего в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Кремля на форуме народного фронта "Все для Победы", пишет ТАСС.

Путин угрожает Украине

Российский диктатор цинично говорит, что ответы Украины на удары по России будут "зеркальными" и в несколько раз более мощными.

"Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом", - нагло заявил он.

Россия признала проблемы с горючим

В то же время Путин пожаловался, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ. Но ситуация вроде бы будет постепенно исправляться.

Позже кремлевский глава заявил, что якобы РФ проводит работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами.

"До нее противнику будет очень сложно добраться", - сообщил он.

Ранее стало известно, что российское командование на Юге Украины ограничило заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Об этом сообщило движение сопротивления "АТЕШ".