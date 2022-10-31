Путін визнав масований удар по Україні. Мститься за Севастополь

Масований ракетний удар, 31 жовтня, по території України можна вважати відповіддю на нещодавню ситуацію в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Здебільшого так і є", - відповів Путін на питання журналіста, чи є сьогоднішня атака по території України відповіддю на те, що днями відбулось в окупованому Севастополі. Окремо російський диктатор додав, що "це не все, що Росія могла б зробити".