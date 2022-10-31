Застосували ракети і дрони. Росіяни пошкодили 18 об'єктів у майже половині областей України
Росія сьогодні, 31 жовтня, обстріляла 10 областей України. Внаслідок ударів пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
За його словами, окупанти застосували ракети та дрони для атак по Україні. Внаслідок цього знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.
"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44", - додав прем'єр.
Зараз у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тривають локальні аварійні відключення. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.
Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію, щоб знизили навантаження на мережу.
Нагадаємо, що Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Громадян попередили про екстрені відключення світла через обстріли окупантів.
Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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