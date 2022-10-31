Путин признал массированный удар по Украине. Мстит за Севастополь

Массированный ракетный удар, 31 октября, по территории Украины можно считать ответом на недавнюю ситуацию в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.
"В большинстве своем так и есть", - ответил Путин на вопрос журналиста, является ли сегодняшняя атака по территории Украины ответом на то, что на днях произошло в оккупированном Севастополе.
Отдельно российский диктатор добавил, что "это не все, что могла бы Россия сделать".
Напомним, что в результате утренних массированных ударов по Украине пострадали. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.
Сегодня Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.
Ранее кафиры заявили о якобы "атаке" БПЛА в Севастополе, при этом обвинив ВСУ в организации. По неподтвержденной информации, в результате взрывов поврежден морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
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