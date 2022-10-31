Путин признал массированный удар по Украине. Мстит за Севастополь

Массированный ракетный удар, 31 октября, по территории Украины можно считать ответом на недавнюю ситуацию в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.

"В большинстве своем так и есть", - ответил Путин на вопрос журналиста, является ли сегодняшняя атака по территории Украины ответом на то, что на днях произошло в оккупированном Севастополе. Отдельно российский диктатор добавил, что "это не все, что могла бы Россия сделать".