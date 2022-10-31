Масований обстріл України. У поліції назвали кількість постраждалих

Внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нацполіції Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Рф. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - заявив він.

Нагадаємо, що Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.

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