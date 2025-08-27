Путін висуває умови, бо боїться зустрічі з Зеленським, - прем'єр Канади

Мирні переговори України і РФ

Нагадаємо, невдовзі після нещодавної зустрічі глави Білого дому Дональда Трампа з Путіним на Алясці, вже 18 серпня відбувся тристоронній саміт в Вашингтоні. В ньому брали участь Трамп, Зеленський і європейські лідери, які обговорювали питання закінчення війни в Україні.

В Овальному кабінеті сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які стануть можливими після угоди з РФ про завершення війни. Також очікувалось, що наступною вагомою зустріччю буде саме саміт Зеленського і Путіна, на якому лідери країн мають укласти договір про мир.

Втім, зустріч Зеленського і Путіна затягується: в Росії кажуть, що сторони поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Водночас Зеленський заявив, що росіяни роблять все для того, щоб зустріч не відбулась.

Трамп взагалі повідомив, що глава Кремля не хоче зустрічатись з Зеленським, бо "той йому не подобається". Також в Кремлі заявляли про нібито "нелегітимність" українського президента, що мовляв, є пробленим питанням для підписання мирної угоди. Однак лідер США вчора сказав журналістам, що такі заяви РФ - це "нісенітниця".

Також нещодавно ми писали, де саме може пройти саміт Путіна і Зеленського, на якому сторони спробують домовитись про закінчення бойових дій.