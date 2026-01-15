Путін виступив з заявою щодо України: будемо далі домагатися своїх "цілей"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ продовжить й надалі послідовно домагатися своїх цілей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Глава Кремля додав, що для миру в Україні необхідно "повернутися до обговорення нової архітектури безпеки", яку пропонувала країна-агресорка.

"Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей", - йдеться у заяві диктатора.

Мирний план США

Нагадаємо, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

Крім того, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на 90% погодили американський мирний план. Очікується, що документ винесуть на референдум.

Раніше, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

Зазначимо, Великобританія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну у разі укладення мирної угоди. Це значно менше за плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський заявив, що союзники України мають відповісти у разі повторної російської агресії після завершення війни.