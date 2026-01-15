ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін виступив з заявою щодо України: будемо далі домагатися своїх "цілей"

Росія, Четвер 15 січня 2026 16:33
UA EN RU
Путін виступив з заявою щодо України: будемо далі домагатися своїх "цілей" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ продовжить й надалі послідовно домагатися своїх цілей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність сталого миру, і поки цього немає, вона продовжить послідовно домагатися поставлених цілей", - йдеться у заяві диктатора.

Глава Кремля додав, що для миру в Україні необхідно "повернутися до обговорення нової архітектури безпеки", яку пропонувала країна-агресорка.

"Криза навколо України - прямий наслідок ігнорування інтересів Росії, створення загроз російській безпеці", - заявив він.

Мирний план США

Нагадаємо, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

Крім того, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на 90% погодили американський мирний план. Очікується, що документ винесуть на референдум.

Раніше, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

Зазначимо, Великобританія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну у разі укладення мирної угоди. Це значно менше за плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський заявив, що союзники України мають відповісти у разі повторної російської агресії після завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП