Путин выступил с заявлением по Украине: будем дальше добиваться своих "целей"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит и в дальнейшем последовательно добиваться своих целей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Глава Кремля добавил, что для мира в Украине необходимо "вернуться к обсуждению новой архитектуры безопасности", которую предлагала страна-агрессор.

"Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она продолжит последовательно добиваться поставленных целей", - говорится в заявлении диктатора.

Мирный план США

Напомним, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

Кроме того, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на 90% согласовали американский мирный план. Ожидается, что документ вынесут на референдум.

Ранее, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как он окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

Отметим, Великобритания и Франция рассматривают возможность направления до 15 тысяч военнослужащих в Украину в случае заключения мирного соглашения. Это значительно меньше планов, которые ранее обсуждались в рамках "коалиции желающих".

РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины должны ответить в случае повторной российской агрессии после завершения войны.