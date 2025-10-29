Путін виступив з абсурдною заявою про Покровськ і Куп'янськ: що вигадав диктатор

Росія заявила про оточення військ ЗСУ

Нагадаємо, в неділю, 26 жовтня, Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян. Відомо, що мова йшла про Покровський та Куп'янський напрямки.

Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви Росії про оточення Куп’янська.

Тим часом українські захисники наголошують, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти дійсно намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська, адже там росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".

Також військові показали ймовірний план противника щодо оточення Покровської агломерації. Для реалізації задуму ворог задіяв близько 11 тисяч осіб.