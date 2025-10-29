Путін виступив з абсурдною заявою про Покровськ і Куп'янськ: що вигадав диктатор

Російський диктатор Володимир Путін виступив з абсурдною заявою щодо бажання запросити журналістів іноземних ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито продемонструвати оточення українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора.
"Я обговорював це питання і з командувачами відповідних угруповань. Вони не проти того, щоб запустити до зон оточення противника представників засобів масової інформації, іноземних журналістів та українських журналістів. Щоб вони зайшли і на власні очі побачили, що там відбувається", - заявив Путін.
Він також зазначив, що нібито обговорював з командувачами питання зупинку бойових дій, і вони схвалили таке рішення.
Нагадаємо, в неділю, 26 жовтня, Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян. Відомо, що мова йшла про Покровський та Куп'янський напрямки.
Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви Росії про оточення Куп’янська.
Тим часом українські захисники наголошують, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти дійсно намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.
Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська, адже там росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".
Також військові показали ймовірний план противника щодо оточення Покровської агломерації. Для реалізації задуму ворог задіяв близько 11 тисяч осіб.