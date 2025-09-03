Путін висміяв слова Трампа про змову Росії, Китаю та КНДР

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп "не позбавлений гумору", а взагалі у нього з американським лідером "добрі стосунки".
Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор заявив під час пресконференції 3 вересня.
Путін запевнив, що за всі чотири дні його візиту до Китаю нібито не було жодного негативного судження на адресу президента США.
"Трамп не позбавлений гумору. У мене з ним добрі стосунки. За всі ці 4 дні під час різних переговорів ніхто і ніколи не висловлював жодних негативних суджень на адресу адміністрації США", - заявив російський диктатор.
Таким чином Путін відповів на заяву Трампа, яку лідер США зробив 2 вересня. Трамп тоді звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.
"Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - написав він.
Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".
2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.
3 вересня Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.