Путин высмеял слова Трампа о сговоре России, Китая и КНДР

Таким образом Путин ответил на заявление Трампа, которое лидер США сделал 2 сентября. Трамп тогда обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против Соединенных Штатов.

"Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поли вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он.

Визит Путина в Китай

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи не было.

3 сентября Путин приехал на военный парад в Пекинепо случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.