ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін висміяв слова Трампа про змову Росії, Китаю та КНДР

Росія, Середа 03 вересня 2025 18:11
UA EN RU
Путін висміяв слова Трампа про змову Росії, Китаю та КНДР Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп "не позбавлений гумору", а взагалі у нього з американським лідером "добрі стосунки".

Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор заявив під час пресконференції 3 вересня.

Путін запевнив, що за всі чотири дні його візиту до Китаю нібито не було жодного негативного судження на адресу президента США.

"Трамп не позбавлений гумору. У мене з ним добрі стосунки. За всі ці 4 дні під час різних переговорів ніхто і ніколи не висловлював жодних негативних суджень на адресу адміністрації США", - заявив російський диктатор.

Таким чином Путін відповів на заяву Трампа, яку лідер США зробив 2 вересня. Трамп тоді звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.

"Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - написав він.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.

3 вересня Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці