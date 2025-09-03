Путін висміяв слова Трампа про змову Росії, Китаю та КНДР

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп "не позбавлений гумору", а взагалі у нього з американським лідером "добрі стосунки".

Як передає РБК-Україна , про це російський диктатор заявив під час пресконференції 3 вересня.

"Трамп не позбавлений гумору. У мене з ним добрі стосунки. За всі ці 4 дні під час різних переговорів ніхто і ніколи не висловлював жодних негативних суджень на адресу адміністрації США", - заявив російський диктатор.

Путін запевнив, що за всі чотири дні його візиту до Китаю нібито не було жодного негативного судження на адресу президента США.

Таким чином Путін відповів на заяву Трампа, яку лідер США зробив 2 вересня. Трамп тоді звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.

"Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - написав він.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.

3 вересня Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.