Путин высмеял слова Трампа о сговоре России, Китая и КНДР

Россия, Среда 03 сентября 2025 18:11
Путин высмеял слова Трампа о сговоре России, Китая и КНДР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп "не лишен юмора", а вообще у него с американским лидером "хорошие отношения".

Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции 3 сентября.

Путин заверил, что за все четыре дня его визита в Китай якобы не было ни одного негативного суждения в адрес президента США.

"Трамп не лишен юмора. У меня с ним хорошие отношения. За все эти 4 дня во время различных переговоров никто и никогда не высказывал никаких негативных суждений в адрес администрации США", - заявил российский диктатор.

Таким образом Путин ответил на заявление Трампа, которое лидер США сделал 2 сентября. Трамп тогда обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против Соединенных Штатов.

"Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поли вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он.

Визит Путина в Китай

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи не было.

3 сентября Путин приехал на военный парад в Пекинепо случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.

