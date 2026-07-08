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Путін вимагає допомогти субсидіями Криму, де немає світла та бензину

20:30 08.07.2026 Ср
2 хв
Ціни на пальне в Криму зросли вдвічі
aimg Валерія Абабіна
Путін вимагає допомогти субсидіями Криму, де немає світла та бензину Фото: Дефіцит бензину в Криму (Getty Images)
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Кремль оголосив паливну кризу в Росії "тимчасовими труднощами" і пообіцяв швидко розібратися з дефіцитом бензину в анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Астра.

На нараді з членами уряду російський диктатор Володимир Путін заявив, що запас міцності енергосистеми Росії "дуже високий, один з найвищих у світі", а труднощі з паливом мають тимчасовий характер.

За його словами, Україна ударами по російській інфраструктурі намагається створити в суспільстві "нервозну обстановку" і зірвати туристичний сезон, однак нібито це "нездійсненне завдання".

Ідея малих НПЗ

Окремо Путін підтримав ідею губернатора Забайкалля Олександра Осіпова створити в Росії мережу малих нафтопереробних заводів - для того, щоб під удари не потрапляли лише великі підприємства.

"Чим ширша мережа, тим складніше завдати їй шкоди", - погодився Путін з пропозицією.

Крим і Севастополь

Диктатор РФ доручив уряду "швидше розібратися" з проблемами палива в анексованому Криму та ухвалити рішення про виділення субсидій Криму і Севастополю через зростання цін на бензин.

На нараді гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ціни на пальне в місті зросли більш ніж удвічі. За його словами, літр АІ-95 коштує 197 рублів.

Нагадаємо, ще 28 червня Путін уперше публічно визнав наявність дефіциту бензину у Росії, назвавши його "не критичним".

Тоді він зауважив, що щомісячна потреба Криму в енергоносіях становить 70 тисяч тонн, а запасу на півострові вистачить лише на кілька днів.

Втім, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов фактично спростував слова Путіна, визнавши, що великих обсягів пального найближчим часом на півострові не з'явиться.

Пізніше стало відомо, що Путін замість Криму направив пальне Калінінграду.

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