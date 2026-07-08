Путін вимагає допомогти субсидіями Криму, де немає світла та бензину

Кремль оголосив паливну кризу в Росії "тимчасовими труднощами" і пообіцяв швидко розібратися з дефіцитом бензину в анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Астра.

На нараді з членами уряду російський диктатор Володимир Путін заявив, що запас міцності енергосистеми Росії "дуже високий, один з найвищих у світі", а труднощі з паливом мають тимчасовий характер.

За його словами, Україна ударами по російській інфраструктурі намагається створити в суспільстві "нервозну обстановку" і зірвати туристичний сезон, однак нібито це "нездійсненне завдання".

Ідея малих НПЗ

Окремо Путін підтримав ідею губернатора Забайкалля Олександра Осіпова створити в Росії мережу малих нафтопереробних заводів - для того, щоб під удари не потрапляли лише великі підприємства.

"Чим ширша мережа, тим складніше завдати їй шкоди", - погодився Путін з пропозицією.

Крим і Севастополь

Диктатор РФ доручив уряду "швидше розібратися" з проблемами палива в анексованому Криму та ухвалити рішення про виділення субсидій Криму і Севастополю через зростання цін на бензин.

На нараді гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ціни на пальне в місті зросли більш ніж удвічі. За його словами, літр АІ-95 коштує 197 рублів.