Путин требует помочь субсидиями Крыму, где нет света и бензина
Кремль объявил топливный кризис в России "временными трудностями" и пообещал быстро разобраться с дефицитом бензина в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Астра.
На совещании с членами правительства российский диктатор Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России "очень высок, один из самых высоких в мире", а трудности с топливом носят временный характер.
По его словам, Украина ударами по российской инфраструктуре пытается создать в обществе "нервозную обстановку" и сорвать туристический сезон, однако это якобы "невыполнимая задача".
Идея малых НПЗ
Отдельно Путин поддержал идею губернатора Забайкалья Александра Осипова создать в России сеть малых нефтеперерабатывающих заводов – для того чтобы под удары не попадали только крупные предприятия.
"Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей вред", - согласился Путин с предложением.
Крым и Севастополь
Диктатор РФ поручил правительству "скорее разобраться" с проблемами топлива в аннексированном Крыму и принять решение о выделении субсидий Крыму и Севастополю из-за роста цен на бензин.
На совещании гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что цены на горючее в городе выросли более чем вдвое. По его словам, литр АИ-95 стоит 197 рублей.
Напомним, еще 28 июня Путин впервые публично признал наличие дефицита бензина в России, назвав его "не критичным".
Тогда он заметил, что ежемесячная потребность Крыма в энергоносителях составляет 70 тысяч тонн, а запаса на полуострове хватит всего на несколько дней.
Впрочем, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов фактическиопроверг слова Путина , признав, что больших объемов горючего в ближайшее время на полуострове не появится.
Позже стало известно, что Путин вместо Крыма направил Калининградское горючее .