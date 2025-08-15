ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін вилетів на Аляску для зустрічі з Трампом

П'ятниця 15 серпня 2025 18:32
UA EN RU
Путін вилетів на Аляску для зустрічі з Трампом Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін уже вилетів у місто Анкоридж на Алясці, де пройде його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Flightradar.

Путін вилетів із Магадана на літаку Ту-214ПУ. Згідно з даними сервісу, літак прибуде в Анкоридж о 09:38 (20:38 за київським часом).

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, під час польоту Путін "працює над тезами" для майбутнього саміту. Зокрема, йдеться про всі аспекти щодо врегулювання війни проти України.

Також Пєсков раніше зазначав, що літак має приземлитися на Алясці об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським).

Очікування від зустрічі

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним має підготувати тристоронній саміт за участю президента України Володимира Зеленського.

Він зазначав, що хоче організувати таку зустріч на рівні лідерів якомога швидше.

Трамп також припускав, що саміт буде організувати теж на Алясці.

При цьому американський лідер висловлював сумніви, що під час зустрічі йому вдасться переконати Путіна припинити вбивства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Аляска Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія