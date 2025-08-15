Путін вилетів на Аляску для зустрічі з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін уже вилетів у місто Анкоридж на Алясці, де пройде його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Flightradar .

Путін вилетів із Магадана на літаку Ту-214ПУ. Згідно з даними сервісу, літак прибуде в Анкоридж о 09:38 (20:38 за київським часом).

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, під час польоту Путін "працює над тезами" для майбутнього саміту. Зокрема, йдеться про всі аспекти щодо врегулювання війни проти України.

Також Пєсков раніше зазначав, що літак має приземлитися на Алясці об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським).