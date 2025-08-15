ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин вылетел на Аляску для встречи с Трампом

Пятница 15 августа 2025 18:32
UA EN RU
Путин вылетел на Аляску для встречи с Трампом Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин уже вылетел в город Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Flightradar.

Путин вылетел из Магадана на самолете Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса, самолет прибудет в Анкоридж в 09:38 (20:38 по киевскому времени).

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время полета Путин "работает над тезисами" для предстоящего саммита. В частности, речь о всех аспектах по урегулированию войны против Украины.

Также Песков ранее отмечал, что самолет должен приземлиться на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Ожидания от встречи

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным должна подготовить трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Он отмечал, что хочет организовать такую встречу на уровне лидеров как можно быстрее.

Трамп также допускал, что саммит будет организовать тоже на Аляске.

При этом американский лидер выражал сомнения, что в ходе встречи ему удастся убедить Путина прекратить убийства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Встреча Трампа и Путина
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия