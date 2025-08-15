Путин вылетел на Аляску для встречи с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин уже вылетел в город Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Flightradar.
Путин вылетел из Магадана на самолете Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса, самолет прибудет в Анкоридж в 09:38 (20:38 по киевскому времени).
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время полета Путин "работает над тезисами" для предстоящего саммита. В частности, речь о всех аспектах по урегулированию войны против Украины.
Также Песков ранее отмечал, что самолет должен приземлиться на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
Ожидания от встречи
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным должна подготовить трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.
Он отмечал, что хочет организовать такую встречу на уровне лидеров как можно быстрее.
Трамп также допускал, что саммит будет организовать тоже на Аляске.
При этом американский лидер выражал сомнения, что в ходе встречи ему удастся убедить Путина прекратить убийства.