Путін не виконав жодної обіцянки Трампу: Сибіга закликав союзників посилити тиск на РФ

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів закінчити цю війну, припинивши фінансування російської військової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Російський диктатор Володимир Путін не лише не виконав жодної зі своїх обіцянок, а й продовжив масовані атаки на Україну.

Сибіга перерахував всі обіцянки Путіна президенту США Дональду Трампу за останні пів року: 

  • Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну.
  • Представити в Стамбулі реальні кроки до миру.
  • Провести зустріч лідерів для просування миру.

"Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки", - підкреслив глава МЗС.

Натомість Росія:

  • Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України.
  • Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію.
  • Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів.
  • Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення.
  • Вдарила ракетою по українському уряду.
  • Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.

Необхідність міжнародного тиску

"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву", - заявив Сибіга.

Він додав, що Україна підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.

"Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше", - наголосив Сибіга.

Міністр відзначив, що російська економіка вже перебуває в поганому стані. За його словами, "серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто"..

"Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини", - закликав Сибіга.

Нагадаємо, передбачалось, що 17 вересня Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти Росії, який, як відомо, спрямований в першу чергу на обмеження в енергетичній галузі країни-агресорки.

Згодом західні ЗМІ повідомили, що ЄС відтермінував представлення 19-го пакету санкцій проти РФ, що пов'язують з тиском Дональда Трампа на Словаччину та Угорщину щодо відмови від енергоносіїв РФ.

Напередодні міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.

Також в ЗМІ з’явилася інформація, що Італія і США домовилися поглибити енергетичні зв'язки, включно зі збільшенням поставок скрапленого природного газу (СПГ).

