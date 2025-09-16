Путин не выполнил ни одного обещания Трампу: Сибига призвал союзников усилить давление на РФ

Российский диктатор Владимир Путин не только не выполнил ни одного из своих обещаний, но и продолжил массированные атаки на Украину.

Сибига перечислил все обещания Путина президенту США Дональду Трампу за последние полгода:

Прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить войну.

Представить в Стамбуле реальные шаги к миру.

Провести встречу лидеров для продвижения мира.

"Он не сделал никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания", - подчеркнул глава МИД.

Зато Россия:

Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины.

Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию.

Продолжила отказываться от встречи лидеров.

Совершала ужасные террористические атаки против гражданского населения.

Ударила ракетой по украинскому правительству.

Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов.

Необходимость международного давления

"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву", - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина поддерживает все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов.

"Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что российская экономика уже находится в плохом состоянии. По его словам, "серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично".

"Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", - призвал Сибига.