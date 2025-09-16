RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин не выполнил ни одного обещания Трампу: Сибига призвал союзников усилить давление на РФ

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров закончить эту войну, прекратив финансирование российской военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Российский диктатор Владимир Путин не только не выполнил ни одного из своих обещаний, но и продолжил массированные атаки на Украину.

Сибига перечислил все обещания Путина президенту США Дональду Трампу за последние полгода:

  • Прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить войну.
  • Представить в Стамбуле реальные шаги к миру.
  • Провести встречу лидеров для продвижения мира.

"Он не сделал никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания", - подчеркнул глава МИД.

Зато Россия:

  • Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины.
  • Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию.
  • Продолжила отказываться от встречи лидеров.
  • Совершала ужасные террористические атаки против гражданского населения.
  • Ударила ракетой по украинскому правительству.
  • Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов.

Необходимость международного давления

"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву", - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина поддерживает все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов.

"Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что российская экономика уже находится в плохом состоянии. По его словам, "серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично".

"Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", - призвал Сибига.

 

Напомним, предполагалось, что 17 сентября Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций против России, который, как известно, направлен в первую очередь на ограничения в энергетической отрасли страны-агрессора.

Впоследствии западные СМИ сообщили, что ЕС отсрочил представление 19-го пакета санкций против РФ, что связывают с давлением Дональда Трампа на Словакию и Венгрию относительно отказа от энергоносителей РФ.

Накануне министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон пошел на ужесточение санкций против Москвы.

Также в СМИ появилась информация, что Италия и США договорились углубить энергетические связи, включая увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

МИД УкраиныСанкции против РоссииВойна в Украине