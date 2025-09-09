Італія і США домовилися збільшити поставки американського газу в Європу

Італія і США домовилися поглибити енергетичні зв'язки, включно зі збільшенням поставок скрапленого природного газу (СПГ). Європа продовжує шукати альтернативи російським енергоресурсам після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр енергетики Італії Джилберто Пікетто Фратін і міністр внутрішніх справ США Даг Бургум після переговорів у Римі пообіцяли сприяти "сталому і безпечному" потоку американського СПГ до Європи. При цьому сторони не назвали конкретних обсягів або термінів.

Інвестиції в інфраструктуру

Сторони заявили, що прагнутимуть "заохочуватимуть інвестиції в інфраструктуру для імпорту та регазифікації СПГ в Італії, а також в експортні потужності в США". Це має забезпечити ефективні та стійкі ланцюжки поставок.

Європейський Союз уже робить кроки щодо відмови від імпорту російського газу і СПГ. США мають намір наростити поставки, поки ЄС розриває багаторічні енергетичні зв'язки з Москвою, які впали після 2022 року.

Заяви італійської сторони

"Американський СПГ сприяє безпеці постачань почасти завдяки більшій надійності маршруту зі США в Італію і Європу порівняно з геополітичними ризиками, присутніми на інших маршрутах", - заявив Пікетто Фратін.

За його словами, американський СПГ відіграє ключову роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи.