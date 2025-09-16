Путін не виконав жодної обіцянки Трампу: Сибіга закликав союзників посилити тиск на РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів закінчити цю війну, припинивши фінансування російської військової машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
Російський диктатор Володимир Путін не лише не виконав жодної зі своїх обіцянок, а й продовжив масовані атаки на Україну.
Сибіга перерахував всі обіцянки Путіна президенту США Дональду Трампу за останні пів року:
- Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну.
- Представити в Стамбулі реальні кроки до миру.
- Провести зустріч лідерів для просування миру.
"Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки", - підкреслив глава МЗС.
Натомість Росія:
- Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України.
- Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію.
- Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів.
- Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення.
- Вдарила ракетою по українському уряду.
- Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.
Необхідність міжнародного тиску
"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву", - заявив Сибіга.
Він додав, що Україна підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.
"Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше", - наголосив Сибіга.
Міністр відзначив, що російська економіка вже перебуває в поганому стані. За його словами, "серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто"..
"Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини", - закликав Сибіга.
Нагадаємо, передбачалось, що 17 вересня Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти Росії, який, як відомо, спрямований в першу чергу на обмеження в енергетичній галузі країни-агресорки.
Згодом західні ЗМІ повідомили, що ЄС відтермінував представлення 19-го пакету санкцій проти РФ, що пов'язують з тиском Дональда Трампа на Словаччину та Угорщину щодо відмови від енергоносіїв РФ.
Напередодні міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.
Також в ЗМІ з’явилася інформація, що Італія і США домовилися поглибити енергетичні зв'язки, включно зі збільшенням поставок скрапленого природного газу (СПГ).