Путін не виконав жодної обіцянки Трампу: Сибіга закликав союзників посилити тиск на РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

Російський диктатор Володимир Путін не лише не виконав жодної зі своїх обіцянок, а й продовжив масовані атаки на Україну.

Сибіга перерахував всі обіцянки Путіна президенту США Дональду Трампу за останні пів року:

Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну.

Представити в Стамбулі реальні кроки до миру.

Провести зустріч лідерів для просування миру.

"Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки", - підкреслив глава МЗС.

Натомість Росія:

Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України.

Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію.

Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів.

Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення.

Вдарила ракетою по українському уряду.

Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів.

Необхідність міжнародного тиску

"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву", - заявив Сибіга.

Він додав, що Україна підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.

"Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше", - наголосив Сибіга.

Міністр відзначив, що російська економіка вже перебуває в поганому стані. За його словами, "серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто"..

"Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини", - закликав Сибіга.