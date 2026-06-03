Європа хоче посадити Путіна за стіл переговорів до зими, готує план, - Bloomberg
Європейські союзники спільно з Києвом розробляють стратегію залучення Росії до мирних переговорів. Ініціатива пов'язана зі зміною динаміки на полі бою на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Деталі європейської ініціативи
Як повідомляє видання, можливість проведення переговорів за участю обох сторін обговорюють посадовці трьох найбільших економік Європи - Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони вже провели відповідні консультації з українськими колегами.
За інформацією джерел, європейські лідери бачать вікно можливостей для того, щоб посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Цьому сприяє кілька факторів, зокрема те, що переговори під керівництвом США наразі зайшли в глухий кут, а російські війська зазнають дедалі більших втрат на полі бою.
Крім того, Україна демонструє успіхи, завдаючи ефективних ударів безпілотниками глибоко всередині РФ, а в самій Москві з'являються перші ознаки невдоволення війною на найвищому рівні.
Мета союзників та позиція України
Почавши дипломатичний трек зараз, союзники прагнуть уникнути чергової важкої зими. Вони прогнозують, що Кремль знову спробує посилити атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати моральний дух українців.
Водночас інсайдери наголошують, що європейські країни не змушуватимуть Київ до поступок. Остаточне рішення щодо доцільності та старту перемовин з Росією прийматиме виключно президент України Володимир Зеленський.
Очікується, що найближчими днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном від Франції та канцлером Фрідріхом Мерцем від Німеччини для координації подальших кроків.
Як Україна планує завершити війну до зими
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату дипломатичного завершення війни, зокрема й до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, Київ шукає нові дипломатичні шляхи, оскільки через зміщення уваги США на інші світові конфлікти процес залучення американських переговорників суттєво затягується.
Водночас в Офісі президента наголошують на реалістичності завершення "гарячої фази" бойових дій уже в найближчі місяці. Керівник ОП Кирило Буданов підтвердив, що припинення війни до початку зими є прямим дорученням глави держави, і Україна володіє необхідними спроможностями для реалізації цього плану.
Така дипломатична активність розгортається на тлі зміни динаміки на полі бою. Російський наступ на фронті суттєво сповільнився, а темпи просування окупаційних військ упали до найнижчих показників за рік.
Сили оборони компенсують чисельну перевагу ворога технологіями, масштабно вражаючи далекобійними БПЛА військові об'єкти та підприємства ВПК глибоко в тилу Російської Федерації.